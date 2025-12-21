مهاجرت درچند دهه گذشته به پایتخت شتاب گرفته است

به گزارش ایلنا، مریم عبدالهی در نشست علنی یکشنبه (۳۰آذرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود، گفت: ایران نامی بزرگ در همه تاریخ؛ از ایران باستان تا ایران اسلامی، تاثیر تاریخ ،فرهنگ و هنر این سرزمین ،همیشه در ماورای مرزهایش پرآوازه بوده و مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس،افزود:" ایران" سرزمینی که ناراستی و ناروایی دشمنان را به چشم دیده، خنجر نامردان را در جان خود چشیده،اما خم بر ابرو نیاورده است و چون کوه استوار و پابرجا،چون سرو خرم و سرافراز زنده و پوینده بر جای مانده است.

وی با بیان براینکه جنگ ۱۲ روزه با همه سختی هایش نقطه عطفی شد برای ارتباط و انسجامی موثرتر و دوسویه ،بین حاکمیت و مردم.ادامه داد: آنچه از این رهاورد نصیبمان شده بسیار گرانبهاتر خواهد بود، البته به شرط توجه.استحکام اجتماعی جامعه ایرانی از یک محل مورد تهدید است و آن نگاه خودی و غیرخودی است.در تنگنای شرایط جنگی کشور ،ارزشی و غیرارزشی، انقلابی و لیبرال،اصلاح طلب اصولگرا ،خوش حجاب و کم حجاب همه پای کار ایران بودند و به راستی پیروز میدان مردم ایران بودند با همیتی مثال زدنی.

عبدالهی با اشاره به اینکه ایران از پای نمی‌افتد و چون ققنوس از خاکستر خود برمی‌خیزد ،مطرح کرد: جغرافیای سیاسی پیچیده بین المللی در یک سال گذشته دستخوش تغییراتی شگرف در تامین امنیت شده است؛ امروز بر همگان مسلم است که اجتماع دیپلماسی موثر و سازنده بر پایه منافع ملی،و تقویت جنبه‌های دفاعی کشور ،تنها ضامن امنیت خواهد بود.صلح پایدار در منطقه ما،نه با توسل به شرق و غرب و عضویت در پیمان‌های جعلی متزلزل،بلکه با توجه به اینکه فصل مشترک کشورهای تاریخی و مذهبی کشورهای قدرتمند منطقه،اسلام است و اگر معاهده‌ای توانایی ایجاد اتحادی استراتژی در این موقعیت حساس بین‌المللی را دارا باشد، تنها «پیمان محمد(ص)» خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لازم می‌بینم پیامی به جهانیان از زبان ایرانیان وطن پرست بدهم؛پیام صلح ایرانیان مسلمان را به زبان انگلیسی به جهانیان ارسال کرد.

عضو فراکسیون زنان در مجلس باتاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت،بیان کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرماید؛ "تشکیل هویت نسل جدید، به دست معلم است نقشی پررنگ تر از نقش خانواده و پدر مادر". نقطه شروع همه ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای،مدرسه است و در همه این گستره‌ها، آموزش نقش کلیدی دارد.نظام آموزشی ما متهم است، چرا که به سهم خود در ساختن جامعه‌ای مبتنی بر آگاهی،دانایی و ایستاده بر ستون های مساوات و عدالت و عاری از خشم و خشونت،تلاش نکرده است،چراکه محتوای آموزشی در باب مفاهیم کلیدی زندگی و چگونگی مهرورزی،درک، همدلی و تفاهم را به فراگیران خود نمی‌آموزند.

نائب رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم جامعه‌ای پیشرفته بسازیم باید به گذشته‌مان نگاه کنیم به فرهنگی که در دل آن احترام به زندگی، طبیعت و انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته است،اظهار کرد: تاریخ این سرزمین پر است از صداهایی که ما را به مهربانی،همدلی و اخلاق دعوت کرده است؛ کوروش در منشور خود می‌نویسد؛"به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن این آیین من است" در نگاه او آب و گندم تنها منابع طبیعی نبودند، بلکه بخش‌هایی از حیات و شایسته احترام بودند.در جهانی که اخلاق و انسانیت به حاشیه رانده شده ،نیازمند بازگشت به ریشه‌های فرهنگی هستیم.آموزش و پرورش ما باید روح و اخلاق را پرورش دهد.

نماینده مردم شهرستان‌های میانه و ترکمانچای،بخش‌های کاغذکنان ،کندوان مرکزی و صومعه اولیا در مجلس،تاکید کرد: "میانه" امروز شبیه سرزمینی است که آرزوهای آن برباد رفته است. این رویداد تنها متعلق به سه دهه گذشته یعنی جدایی از کریدور آزادراهی تهران _تبریز است و اکنون مسیر دسترسی آن که نزدیک به دو دهه است اعتبارش کفاف هزینه‌های اجرایی پروژه را نمی‌ دهد. پروژه‌ای با پیشرفت فیزیکی زیر ۳۰ درصد و زمان اتمام پروژه نامعلوم.

عبدالهی در ادامه بیان کرد: مهاجرت درچند دهه گذشته به پایتخت شتاب گرفته و توسعه در شهرستان عملاً متوقف شده است.ما در پس تلاش در جهت افزایش اعتبار سنواتی باند دوم محور میانه_ سرچم در لایحه بودجه کشور و اخذ مجوز ماده ۲۳ محور میانه _تیکمه داش_بستان آباد،و آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم آن؛به دنبال امتداد نور،روشنایی،زندگی،آبادانی و بازگشت توسعه به منطقه هستیم.

وی ضمن تشکر از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،خاطرنشان کرد: از پورمحمدی به دلیل حمایت و تامین منابع لازم برای احداث ایستگاه راه آهن ترکمانچای در مسیر راه آهن میانه_ بستان آباد که با عنایت به افتتاح پروژه در سال ۹۸ ،از چرخه تخصیص اعتبار خارج شده بود و با حمایت ویژه وی جانی دوباره گرفت و به همت شرکت ساخت تا پایان سال به بهره برداری می رسد،تشکر می کنم.

عضو کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه امروز مردم چشم انتظار تصمیمی قاطع اند نه وعده ای تازه،گفت: دولت با همراهی مجلس باید به مطالبات انباشته شده پایان دهد.تعیین تکلیف نیروهای قراردادی،حق التدریس،خرید خدمات ،پیش دبستانی و طرح امین ،حقی دیرینه است که باید عملی و قرارداد روشن محقق شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی زخمی مزمن بر پیکر عدالت اداری است و باید با سازوکاری شفاف و منصفانه درمان شود،بیان کرد: پرداخت فوق العاده خاص کارکنان،به ویژه فرهنگیان و کادر درمان نباید بیش از این معطل بماند.بحران نهاده‌های دام و طیور،تولیدکننده را فرسوده و امنیت غذایی کشور را تهدید کرده است،تاخیر در این حوزه خسارت ملی است.

عبدالهی با تاکید براینکه حق عائله مندی زنان امتیاز نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن نقش برابر آنان در بنیان خانواده و عدالت در نظام پرداخت کشور است،تصریح کرد: تورم،کاهش ارزش پول ملی و افت تولید ریشه نارضایتی‌ها است؛مجلس باید صدای مردم باشد و دولت پاسخگوی این مطالبه به حق. در پایان ضمن تشکر از خانم صادق وزیر راه و برادرم رضایی کوچی، دو مطالبه جدی مردم در بخش کندوان عبارتند از "پل دوم حصار" و "اتصال محور آرموداق به نیر" با ابلاغ اعتباری که از جانب سازمان راهداری صورت گرفت،در آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها باشیم.

