قاسمی در نطق میان دستور:
بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان در نتیجه رهاشدگی بازار
نماینده مردم «دهاقان و شهررضا» در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تردید، ناامیدی و بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان در نتیجه رهاشدگی بازار، ضعف در کنترل و نظارت دقیق و بعضاً برخوردهای گزینشی باعث شده نهتنها مردم شاهد گرانیهای سرسامآور و لحظهای کالا و خدمات باشند، بلکه حتی در یک راسته بازار، برای یک کالای واحد با قیمتهای متفاوت مواجه شوند که این خود نماد ضعف جدی در نظام نظارت و کنترل است و باید برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود.
به گزارش ایلنا، حبیب قاسمی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن سلام و درود به ارواح طیبه و منور شهدا، امام شهدا، و با آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری و همه خادمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: بیانصافی است اگر تمام مشکلات موجود کشور را صرفاً به دولت فعلی و مسئولان کنونی نسبت دهیم؛ اما باید با صراحت عرض کنم که نداشتن برنامه، حضور افراد ناکارآمد و بعضاً ناشایست در ساختار دولت و شرکتهای دولتی، علت بخش قابل توجهی از مشکلات امروز جامعه است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر امروز پدری بر سر سفره خالی شرمنده خانواده خود میشود، این ناشی از ضعف یا ناتوانی او نیست؛ بلکه نتیجه بیبرنامگی، سوءمدیریت و ناتوانی مسئولان مرتبط است. به نظر میرسد تا دیر نشده، باید در شیوه چینش، گزینش و استمرار مدیریتها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از نطق خود گفت: قوه مجریه باید فارغ از جریانها و ملاحظات سیاسی و جناحی، و صرفاً بر اساس شایستگی، توان، تعهد و تخصص، از سطح وزرا تا پایینترین ردههای مدیریتی، ساختار نیروی انسانی خود را بازنگری کند. بخش عمدهای از فساد موجود نیز ریشه در حضور افراد ناتوان، جاهل یا فاسد در بدنه دولت دارد؛ افرادی که نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس توصیه، دخالت دیگران و سهمخواهیها به مناصب رسیدهاند و یقینا هسته اولیه انحراف و فساد در پشت گرمی عاملان به وجود چنین افرادی در ساختار شکل می گیرد.
قاسمی ادامه داد: هرچند تعداد این افراد محدود است، اما متأسفانه تمام زحمات، خدمات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحتالشعاع قرار دادهاند. در این میان، قوه قضاییه نیز باید در گزینش قضات و دادستانها، بهویژه در جایگاههای حساس، تجدیدنظر جدی داشته باشد و از افرادی با اصالت علمی، دینی و اعتقادی، دارای ظرفیت، شجاعت و روحیه فسادستیزی استفاده کند. چراکه هرچه فرد فاسد قویتر و دامنه فساد گستردهتر باشد، می بایست رسیدگی به پروندهها زمانبرتر شود. اگر برخورد با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان بهصورت شفاف و در منظر افکار عمومی انجام میگرفت، قطعاً امروز شاهد بسیاری از این مفاسد نبودیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: برخورد قاطع با مقصران اصلی پرونده بانک آینده و بهویژه سهامداران عمده آن و سایر بانکهای خصوصی و بانکهای ناتراز که از ضوابط بانکی و نظارتی تخلف کردهاند، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بیثباتی اقتصادی و کنترل تورم ایفا کند.
وی در ادامه خطاب به اعضای هیات رئیسه مجلس گفت:ما نمایندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، در پیشگاه خداوند و ملت سوگند یاد کردهایم که امانتدار، متقی و مدافع حقوق مردم باشیم. این جای سوال دارد آیا وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت مطلوب مردم است؟ آیا میپذیریم که بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم، ناشی از بیبرنامگی، رهاشدگی و سوءمدیریت برخی وزرا و معاونان است؟ آیا برای ما نمایندگان ابزاری جز سؤال، تذکر، استیضاح و پیگیری حضوری وجود دارد؟ اگر به این نتیجه رسیده ایم سهشنبههای نظارتی با استماع سخنان تکراری وزرا چه نتیجه ای داشته است؟ اگر استیضاح حق قانونی نمایندگان است، چرا برخی استیضاحها برخلاف آییننامه داخلی، ماهها معطل میماند؟