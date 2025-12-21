سادات ابراهیمی در نطق میان دستور:
تورم لجامگسیخته امان مردم را بریده است
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات معیشتی، تورم و گرانی افسارگسیخته، تأکید کرد که خوزستان فقط درد یک استان نیست بلکه درد تمام ایران است و حل مسائل اقتصادی، مقابله با فساد و رانت و توجه به مطالبات مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، سید محمدسادات ابراهیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود با اشاره به مسائل بینالمللی گفت: آمریکا بداند ملت امامحسینی ایران با رهبر شجاعش قابل مقایسه با کشوری مانند اوکراین نیست، بنابراین اگر بر سر ایران با روسیه معاملهای کرده باشند، از توافقشان منفعتی نخواهند برد؛ چرا که ایران حفظ امنیت خود را بر مبنای حمایت روسیه قرار نداده است، همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه قدرت خود را ثابت کرد و به فرمایش مقام معظم رهبری، رژیم صهیونیستی زیر پا له شد.
وی در ادامه با اشاره به مسائل داخلی و معیشتی مردم افزود: گرانی و تورم لجامگسیخته امان مردم را بریده است و امروز کار از آمار و ارقام گذشته است. این واقعیت هر شب بر سر سفرههای خالی مردم و در چشمان نگران پدران و مادرانی دیده میشود که نمیدانند فردا را چگونه برای فرزندانشان توضیح دهند.
نماینده مردم شوشتر و گتوند خطاب به رئیسجمهور گفت: جناب آقای رئیسجمهور، شما وعده کنترل قیمت ارز را دادید، اما آیا میدانید قیمت ارز تاکنون چند درصد افزایش یافته است؟ وقتی اکثر کارشناسان اقتصادی علت سقوط ارزش پول ملی را خلق پول بیضابطه توسط بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی میدانند، چرا تصمیمی اساسی در این زمینه اتخاذ نمیکنید و چرا تاکنون حتی یک لایحه برای برونرفت از شرایط کنونی به مجلس ارائه ندادهاید؟
سادات ابراهیمی با بیان اینکه در صداقت و پاکدستی رئیسجمهور تردیدی ندارد، تأکید کرد: با توجه به فرمایش خودتان مبنی بر عدم وابستگی به گروههای خاص، انتظار اقدام عملی میرود، نه صرفاً سخن. ما نمایندگان باید صدای مردمی باشیم که به ما اعتماد کردهاند.
وی تورم را «دزد خاموش» خواند و گفت: تورم شبانه به جیب مردم دستبرد میزند، آرزوهای جوانان را میدزدد و هزاران امید را ناامید میکند. چرا یک کارگر، کارمند یا کشاورز پس از ساعتها کار طاقتفرسا نمیتواند یک پیراهن برای فرزند خود بخرد؟ آیا منصفانه است معلمی که آیندهسازان این سرزمین را تربیت میکند، نتواند آینده فرزند خود را از گزند گرانی بیمه کند؟ آیا بازنشستهای که پس از ۳۰ سال خدمت توان پذیرایی از نوهاش را ندارد، مایه شرمساری ما نیست؟
نماینده مردم شوشتر و گتوند در ادامه با طرح پرسشهایی افزود: چرا حقوقها متناسب با تورم افزایش نمییابد؟ چرا قیمت بنزینی که تولید داخلی است افزایش پیدا کرده است؟ چرا نظارت مؤثری بر قیمتها اعمال نمیشود و چرا تناسبی میان افزایش قیمت بنزین و جهش قیمت سایر کالاها وجود ندارد؟
سادات ابراهیمی همچنین از رئیسجمهور خواست نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تمامی نیروهای آموزشوپرورش که بار سنگین تعلیم و تربیت را به دوش دارند، فوراً اقدام کند و گفت: ملتی که در سختترین جنگها و تحریمها ایستادگی کرده و در بسیاری از علوم جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست، قطعاً میتواند از این بحران اقتصادی نیز عبور کند، اما این مهم نیازمند واقعبینی و شفافیت، اولویت دادن به منافع مردم بر منافع گروهها و جناحها و مقابله جدی و بیامان با فساد و رانت است.
وی در بخش دیگری از نطق خود به مسائل فرهنگی اشاره کرد و گفت: حجاب به هویت مذهبی و ملی بانوان ایرانی تبدیل شده و حفظ این هویت به اندازه حفظ معیشت و امنیت مردم اهمیت دارد. برهنگی نهتنها آزادی نیست، بلکه عین بردگی است، چرا که پشت پرده آن، تنزل جایگاه زن به ابزار سرگرمی قرار دارد. آن روز که اروپاییان در ظلمت بودند، ما کوروش و منشور حقوق بشرش را داشتیم که هنوز زنده است. همانگونه که فردوسی میگوید: منیژه منم دخت افراسیاب/ برهنه ندیدی رخم آفتاب.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در ادامه با اشاره به مسائل استانی تصریح کرد: خوزستان فقط درد یک استان نیست، بلکه درد تمام ایران است. ویرانی محیط زیست، گرد و غبار و آلودگی هوا به معنای فرسایش پایههای زندگی همه ماست و بیآبی در خوزستان زنگ خطری برای سراسر کشور به شمار میرود خورستان را با شنیدن صدای مردمش دریابیم. چرا سهم خوزستان از نیشکر خاکستر است و سهم دیگران شکر؟ چرا سهم خوزستانیها از نفت دود است و سهم تهرانیها پول است؟
سادات ابراهیمی همچنین شوشتر و گتوند را نماد تاریخ پرافتخار و استقامت و گنج پنهان ایران دانست و گفت: از روزگاران کهن تا به امروز این دو شهرستان مهد علم و ایمان و پرورش دانشمندان بزرگی چون علامه شیخ شوشتریها، جزایریها و قیصر امین پورها و پهلوان جهانی چون میرزازادهها و امینزادهها و مجاهدان بزرگ دفاع مقدس بودند. علیرغم اقدامات انجام شده، وضعیت این دو شهرستان به هیچوجه در شأن مردم شریفشان نیستند و حل مشکلات آنها بهویژه در حوزه اشتغال باید در صدر برنامههای دولت قرار گیرد.
وی احداث پل چهارم شوشتر، ثبت جهانی مسجد جامع شوشتر، تکمیل بیمارستان، احداث درمانگاه تأمین اجتماعی، چهارخطه شدن محورهای ارتباطی، تسریع در اجرای طرحهای مسکن و ارتقای شهرکهای اندیشه، نورمحمدی و شهرک پنجم را از مهمترین مطالبات مردم عنوان کرد و خواستار تأمین اعتبار فوری زیرساختهای عمرانی و رفاهی در بخشهای مختلف شهرستانهای شوشتر و گتوند شد.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در پایان با اشاره به پروژههای اشتغالزا از جمله نیروگاههای برقآبی و خورشیدی گتوند، پالایشگاه شوشتر، توسعه پتروشیمی کیمیا کلر،شرکت روغن کشی و صنایع فولاد گتوند و نیز شرکت الکل سازی سیمین تاک، خواستار حمایت دولت از راهاندازی آنها شد و از وزیر صمت نیز اکیداً خواست مشکلات شرکت لاستیک خوزستان را حل کرده و به مطالبات کارگران این شرکت رسیدگی کند.