رئیس جمهور کابینه را ترمیم کند

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی گفت: براساس این ماده اگر استیضاحی تقدیم هیئت رئیسه می شود باید در اولین فرصت اعلام وصول گردد الان در خصوص وضعیت بازار ارز ، طلا، گوشت و مسکن مردم دارند از ما نماینده‌ها هر هفته می‌پرسند شما چه کاره‌اید؛ بالاخره یا آقای رئیس جمهور خودش کابینه را ترمیم کند و این یعنی وفاق و بدان معناست که اگر فردی نتوانسته در کسوت وزیر یا مدیر استانی یا مدیر ملی به وظایفش عمل کند مردم نباید با کوچک شدن سفره شان هزینه سوء مدیریتی را چه در حوزه کالای اساسی مثل گوشت و مرغ چه در حوزه مسکن و موضوعات دیگر بدهند لذا خواهش بنده این است که این ماده ۲۲۱ اجرایی شود.

وی افزود: طرح سوال و استیضاح وزیر نیرو را دادیم وزیر جهاد و وزیر راه هم هست همه این ها مطرح شده بود مطمئنا در یک ماه آینده دوباره برق صنعت و برق منازل مردم قطع می شود و این تذکر را دادیم که سر زمان خودش بحث استیضاح در دستور کار قرار گیرد.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: یک موضوعی هم قبلاً عرض کردم معاونت تطبیق قرار بود این را رد کند و آن هم بند م تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰که گفته بود ۲۰ درصد از فروش توسعه نیشکر به اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام که معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اختصاص داده شود و این را دولت به صورت غیرقانونی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان بدهی سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد، آقای قالیباف! ببینید شما سه ماه پیش به من فرمودید ما این را در معاونت تطبیق رد می‌کنیم بند م تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ که واگذاری ۲۰ درصد از سهام توسعه شکر برای بحث طرح اجرای ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان و ایلام بود که ۲۰۰مربوط هزار متر از اراضی مردم، کسب و کار مردم و کشاورزان و تامین کالای اساسی بود و این را به صورت غیرقانونی به بدهی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دادند به جای ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را به ۱۵ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.

وی گفت: بنا بود معاونت تطبیق این را رد کند تا الان ۹ ماه گذشته ولی انجام نشد این حق مردم خوزستان و ایلام است امروز که در تامین نهاده‌ها و کود و ذرت و گندم دچار مشکل هستیم برای حل چنین موضوعاتی یکی از این ها اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که بیش از ۲۰ سال است مقام معظم رهبری برای استان‌های خوزستان و ایلام این موضوع را مطرح کرده است؛ البته باید گفته شود دیوان محاسبات هم این را تایید کرده که واگذاری ۲۰ درصد از سهام توسعه نیشکر به سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون بودجه مجلس بوده است.

قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هیچ وقت در ۶ سال گذشته در هئیت تطبیق هر چند به لحاظ قانونی این اختیار را دارم اما دستور نداده ام که این کار انجام بدهند یا اینکه ندهند و یک بار نشده که به تطبیق دستور بدهم این موضوع را رد و یا تایید کند؛ لذا این موضوع در پشت تریبون مطرح نشود، البته به تشخیص من است و این اختیار را به تطیبق داده ام و به آنها گفتم با دقت موضوعات را بررسی کنند به هر حال بخش های مختلف، کارشناسان و اساتید بزرگوار در هئیت تطبیق نظر می دهند و هر چه گفتند من این نظرات را قبول می کنم اگر جنابعالی نکته ای در اینجا دارید وقت می گیرم تا در هئیت تطبیق مباحث خود را مطرح کنید.

