خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لک علی‌آبادی در تذکر شفاهی:

تخریب چهره‌های ملی در رسانه ملی، آب به آسیاب دشمن ریختن است

تخریب چهره‌های ملی در رسانه ملی، آب به آسیاب دشمن ریختن است
کد خبر : 1730769
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم درود در مجلس با انتقاد از حمله برخی از افراد از طریق رسانه ملی به رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه و سپاه پاسداران، گفت: صداوسیما نباید تبدیل به تریبونی برای تخریب چهره‌های زحمتکش شود که آب به آسیاب دشمن ریختن است.

به گزارش ایلنا، روح الله لک علی آبادی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل سوم قانون اساسی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای اموری که مشخص کرده است، به کارگیرد، گفت: یکی از این امور، افزایش سطح آگاهی است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه اخطار خود با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد با استفاده از تریبون های مختلف، همسو با دشمنان و رسانه های معاند در حال تخریب چهره های افراد زحمتکش هستند، عنوان کرد: تخریب چهره رئیس قوه قضائیه یکی از این موارد بوده به ویژه که امروز این قوه در حال پرداختن به فسادهای کلان است که یکی از آنها بانک آینده بود. از آنجایی که این کار مهم در حال انجام است، افراد مورد تخریب قرار می گیرند و ترور شخصیت می شوند؛ از سوی دیگر شاهد تخریب چهره برخی فرماندهان سپاه نیز هستیم که همه اینها آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی در ادامه با بیان اینکه رئیس مجلس باید از حقوق نمایندگان مجلس دفاع کند، گفت: امروز کارشناسانی به صداوسیما می آیند و مجلس را تخریب می کنند، چهره رئیس قوه مقننه را در این رسانه مورد حمله قرار می دهند و مجلس را مقصر گرانی ها می دانند. شما نه به خاطر خود بلکه به خاطر مجلس باید از حقوق نمایندگان دفاع کنید و این سکوت جایز نیست.

لک علی آبادی ادامه داد: امروز متأسفانه چهره قوه قضائیه تخریب می شود، چهره فرماندهان سپاه و مجلس تخریب می شود اما سکوت می شود که این سکوت خودزنی است. وقتی از تریبون داخلی اینگونه اظهار نظر می شود، نیازی به حمله تریبون های خارجی نیست.

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان خطاب به وزرای اقتصاد و کشاورزی و رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گرانی پدر مردم را درآورده و یلدایی برای تبریک گفتن باقی نمانده است. باید کمیته ای تشکیل شود چرا که با کالابرگ چرخ زندگی مردم نمی چرخد و مردم شرمنده خانواده خود هستند لذا باید فکر عاجلی برای آن شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن