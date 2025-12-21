به گزارش ایلنا، روح الله لک علی آبادی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل سوم قانون اساسی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای اموری که مشخص کرده است، به کارگیرد، گفت: یکی از این امور، افزایش سطح آگاهی است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه اخطار خود با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد با استفاده از تریبون های مختلف، همسو با دشمنان و رسانه های معاند در حال تخریب چهره های افراد زحمتکش هستند، عنوان کرد: تخریب چهره رئیس قوه قضائیه یکی از این موارد بوده به ویژه که امروز این قوه در حال پرداختن به فسادهای کلان است که یکی از آنها بانک آینده بود. از آنجایی که این کار مهم در حال انجام است، افراد مورد تخریب قرار می گیرند و ترور شخصیت می شوند؛ از سوی دیگر شاهد تخریب چهره برخی فرماندهان سپاه نیز هستیم که همه اینها آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی در ادامه با بیان اینکه رئیس مجلس باید از حقوق نمایندگان مجلس دفاع کند، گفت: امروز کارشناسانی به صداوسیما می آیند و مجلس را تخریب می کنند، چهره رئیس قوه مقننه را در این رسانه مورد حمله قرار می دهند و مجلس را مقصر گرانی ها می دانند. شما نه به خاطر خود بلکه به خاطر مجلس باید از حقوق نمایندگان دفاع کنید و این سکوت جایز نیست.

لک علی آبادی ادامه داد: امروز متأسفانه چهره قوه قضائیه تخریب می شود، چهره فرماندهان سپاه و مجلس تخریب می شود اما سکوت می شود که این سکوت خودزنی است. وقتی از تریبون داخلی اینگونه اظهار نظر می شود، نیازی به حمله تریبون های خارجی نیست.

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان خطاب به وزرای اقتصاد و کشاورزی و رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گرانی پدر مردم را درآورده و یلدایی برای تبریک گفتن باقی نمانده است. باید کمیته ای تشکیل شود چرا که با کالابرگ چرخ زندگی مردم نمی چرخد و مردم شرمنده خانواده خود هستند لذا باید فکر عاجلی برای آن شود.

