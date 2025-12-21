خبرگزاری کار ایران
در جلسه مشترک معاونان اول قوای قضاییه و مجریه انجام شد؛

ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دولت برای مدیریت و کنترل بازار ارز و همچنین رفع تعهدات ارزی

جلسه مشترک معاونان اول قوای قضاییه و مجریه برگزار و گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دولت برای مدیریت و کنترل بازار ارز و همچنین رفع تعهدات ارزی ارائه شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از حمایت‌های قوه قضاییه در راستای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه حل مشکلات معیشتی مردم با توجه به شرایط کنونی کشور، تاکید کرد: جلسات مشترک دولت با سایر قوا در راستای همفکری، همدلی و افزایش انسجام داخلی برای حل مشکلات کشور است.

 معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فشار و جنگ اقتصادی دشمنان با کشور و مردم پس از شکست در جبهه نظامی و جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دولت با همفکری و همکاری سایر قوا بدنبال حل مسائل معیشتی، مدیریت اقتصادی کشور و پیروزی در جبهه و جنگ اقتصادی دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در کمک به دولت چهاردهم برای حل مشکلات و اجرای برنامه‌های اقتصادی، بر ضرورت برگزاری جلسات همفکری و هم‌اندیشی با دولت تاکید و تصریح کرد: قوه قضاییه طبق تاکیدات رئیس قوه قضاییه در کنار دولت است.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عوامل تغییرات نرخ ارز و اقدامات دولت برای مدیریت و کنترل این بازار و همچنین رفع تعهدات ارزی ارائه کرد.

در ادامه نیز اعضای این جلسه به ارائه پیشنهادها، نظرات و راهکارها برای افزایش تعامل قوای مجریه و قضاییه در خصوص حل مشکلات معیشتی، کنترل ارز، مدیریت بازار  و برخورد با اخلالگران این بازار ارائه دادند.

