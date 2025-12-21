خبرگزاری کار ایران
ضرورت مسئله محوری در انجام پژوهش ها

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: تنها راه پیشرفت و توسعه پایدار، تقویت پژوهش‌محوری و اتکا به پژوهش های علمی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‍گیری هاست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد، با اشاره به دیدگاه‌های راهبردی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اظهار داشت: مسائل فرهنگی کشور ماهیتی پیچیده و پویا دارد و فرهنگ نه‌تنها بر حوزه‌های اجتماعی، بلکه بر اقتصاد، سیاست و سبک زندگی نیز اثرگذار است و برنامه‌ریزی فرهنگی اثربخش صرفا با تحقیق و پژوهش امکان پذیر است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به شتاب، پیچیدگی، درهم تنیدگی، رقابت پذیری و تنوع محیط‌های فرهنگی تصریح کرد: این ویژگی‍ها، ضرورت تحقیق و پژوهش را بیشتر نموده است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، کمبود بودجه پژوهشی، ضعف زیرساخت‌ها و فاصله میان تحقیق و میدان عمل را از چالش‌های این حوزه برشمرد و افزود: پژوهشی اثربخش است که با رویکرد حل مسئله و در چارچوب نظام مسائل سازمانی انجام شود.

