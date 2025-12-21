به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، طبق نتایج حسابرسی، در نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۴ ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده‌ است. همچنین ارزش دارایی‌های جاری، موجودی کالا و اموال قبض‌انبار مجموعاً بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می‌شود.

دیوان محاسبات بر تسریع در تعیین تکلیف کالاها با هدف کاهش رسوب طولانی مدت، کاهش هزینه‌های انبارداری و کنترل هوشمند گردش و موجودی اموال تاکید کرد.

