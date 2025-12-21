خبرگزاری کار ایران
صداوسیما از کارشناسان بی سواد و کسانی که بدنبال تسویه حساب سیاسی هستند، استفاده نکند

نماینده مردم رودبار در مجلس در تذکری خطاب به مدیران صداوسیما گفت: در برنامه های اقتصادی از کارشناسان بی سواد استفاده نکنید. کارشناسانی که معنای زیرساخت را ندانسته و قانون اساسی کشور را نخوانده اند، همه مشکلات اقتصادی را بر دوش مجلس می اندازند.

به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: لازم است مجلس، وزرای اقتصادی را به مجلس دعوت کند تا برنامه های آنها را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی اخذ کند.

نماینده مردم رودبار در مجلس دوازدهم در تذکر خطاب به مدیران صداوسیما گفت: در برنامه های اقتصادی از کارشناسان بی سواد استفاده نکنید. کارشناسانی که معنای زیرساخت را ندانسته و قانون اساسی کشور را نخوانده اند، همه مشکلات اقتصادی را بر دوش مجلس می اندازند. این وضعیت ظلم به کشور و مردم است. در حالیکه مجلس تلاش دارد با وضع قوانین درست، از گرانی ها جلوگیری کند.

وی افزود: صداوسیما از کسانی که بدنبال تسویه حساب سیاسی هستند، استفاده نکند. این افراد به جای آنکه باری از دوش کشور بردارند، بیشتر بار بر دوش کشور اضافه کرده و مشکلات را بیشتر می کنند. بنابراین اگر صداوسیما می خواهد برنامه اقتصادی بگذارد، از افرادی استفاده کند که مسلط به امر اقتصاد باشند. متاسفانه اقتصاد دولتی فشار مضاعف بر مردم آورده و باعث گرانی می شود.  

گودرزوند چگینی اضافه کرد: متاسفانه برخی از برنامه ها به دنبال تخریب و تضعیف مجلس هستند. دانشگاه های مطرح کشور مملو از اقتصاددانان دلسوز و متبحر هستند چرا صداوسیما از کسانی که الفبای اولیه اقتصاد را نمی دانند، استفاده کرده و می گویند که نمایندگان و رییس مجلس باعث گرانی  ها هستند. این افراد به دنبال تسویه حساب شخصی هستند بنابراین لازم است که صداوسیما دقت لازم را در انتخاب افراد داشته باشد.

