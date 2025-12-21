به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید رسایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی درخصوص شفافیت در کار مجلس و دولت و الزام به قانون گفت: آقای قالیباف! در موضوعی که از شورای نگهبان برگشته بود حضرت عالی فرمودید که تبصره ۲ حذف شود دلیل شما هم این بود که فرمودید چون که شورای نگهبان به آن بخش ایرادی نگرفته و ما نمی‌توانیم چیزی را به آن اضافه کنیم، لذا جمله آخر شما این بود که قانون باید حتماً رعایت شود؛ بنابراین ما اینجا قانون خوب و بد نداریم.

وی افزود: آقای قالیباف! خیلی از قانون‌ها اجرا نمی‌شود چرا نسبت به آنها حساسیت نیست، من حدود دو ماه قبل در خصوص قانون شفافیت تذکر دادم و حضرت‌عالی هم فرمودید الحمدالله مجلس عمل کرده ولی من از آقای جوکار پیگیری کردم و بیان کرد معاونت‌های مجلس گزارش خودشان را دادند و به غیر از یک بخش عمل نشده است، لذا طبق قانون شفافیت جلسات کمیسیون‌ها باید شفاف شود باید به اطلاع مردم برسد و امیدواریم مجلس عمل کند اما به جز مجلس قوه قضاییه تا الان گزارش نداده دولت تا حالا گزارش نداده است، آقای قالیباف!

رسایی یادآور شد: از تاریخ ۹/ ۷/ ۱۴۰۳ باید به این قانون عمل بشود طبق این قانون باید کلیه دریافتی ماهانه، سالانه و نحوه به کارگیری کارکنان و مدیران اعلام شود و براساس این قانون باید آرای قطعی مراجع قضایی با رعایت یک نکاتی اعلام شود و تمام الحاقات مربوط به معاملات بزرگ باید معلوم و فرصت‌های اشتغال و به کارگیری جذب نیروی انسانی باید کاملاً شفاف شود، طبق این قانون مجلس، هیئت وزیران، هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان، مراجع اختصاصی اداری و شوراها مشروح مذاکرات خودشان اعم از صحن و کمیسیون‌ها را باید در اختیار عموم بگذارند و این‌ها عمل نمی‌شود.

وی گفت: مطابق این قانون اگر این‌ها انجام نشود مرتکب جرم شده‌اند یعنی قوه قضاییه و دولت الان مجرمند چرا چون این‌ها عمل نکردند و بعد باید به کمیسیون گزارش بدهند که گزارش ندادند، الان طبق قانون مشاغل حساس انتصاب آقای عارف به دلیل تابعیت آلمانی فرزندشان غیرقانونی است چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ در قانون مشاغل حساس چرا به تابعیت آلمانی پسر آقای عارف ورود نمی‌شود. مردم می‌پرسند فقط مشکل ظریف بود؟ بارها بنده اینجا گفتم و افکار عمومی سؤال می‌کنند و می‌گویند آقای قالیباف و آقای محسنی اژه‌ای مشکلشان با آقای ظریف چه بود چرا شما در مورد آقای ظریف سفت و محکم ایستادید؟آقای محسنی اژه‌ای آقای ظریف را صدا زد و‌ گفت خودت کنار برو و الا محاکمه‌ می‌شوی، چرا در مورد آقای عارف عمل نمی‌شود؟

