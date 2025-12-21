پیام تسلیت واعظی در پی درگذشت مرحومه بروجردی

خبرگزاری کار ایران
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه در پی درگذشت «دکتر اشرف بروجردی» رییس اسبق کتابخانه ملی ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی

با سلام و دعای خیر؛

با تأثر فراوان، در گذشت همشیره فقیده، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی را خدمت جنابعالی و خانواده محترم بروجردی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحومه سعیده آمرزش و غفران واسع الهی و برای سایر بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمود واعظی

۲۹ آذر ۱۴۰۴

 

