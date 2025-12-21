عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ونزوئلا مطرح کرد:
اقدامات آمریکا علیه امنیت دریانوردی در کارائیب و تهدید به زور علیه ونزوئلا، نقض فاحش حقوق بینالملل است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه کارائیب گفتگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه کارائیب گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به روابط بسیار خوب ایران-ونزوئلا در عرصههای مختلف، بر عزم رهبران دو ملت برای تحکیم و گسترش مناسبات در راستای منافع دو کشور تأکید کرد.
وزیر امور خارجه اقدامات آمریکا علیه امنیت دریانوردی در منطقه کارائیب و تهدید به استفاده از زور علیه ونزوئلا را نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد دانست و ضمن اعلام همبستگی و حمایت از مردم و دولت منتخب ونزوئلا بر مسئولیت جامعه جهانی برای مخالفت قاطع با این اقدامات غیرقانونی و یکجانبهگرایانه که تهدیدی آشکار علیه صلح و ثبات منطقه و جهان است تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با مردم و دولت منتخب ونزوئلا در برابر تهدیدها و تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه آمریکا، بر عزم دولت و ملت ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی و استقلال این کشور در برابر این فشارها تأکید کرد.
وزرای امور خارجه ابران و ونزوئلا همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگیها و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در مجامع بینالمللی برای مقابله با یکجانبهگرایی و دفاع از حاکمیت ملی کشورها تأکید کردند.