نقدعلی در تذکر شفاهی:
فرصت به دولت کافی است؛ نوبت داغ گذاشتن رسیده است
یک نماینده مجلس گفت: لازم است این هفته استیضاح وزرا در صحن علنی بررسی شود، چرا که گرانیها قابل تحمل نیست که بخش مهمی از آن به سوء مدیریت اجرایی بر میگردد، بنابراین فرصت به دولت کافی است.
به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: وضعیت گرانی جانکاه کالاها غیرقابل قبول است، کما اینکه قیمت هرکیلو برنج ظرف مدت یک هفته ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بار دیگر به دولت اولتیماتوم داده شد، اما باید اولتیماتومها را تمام کنیم چرا که نوبت داغ گذاشتن رسیده است.
وی تصریح کرد: سخنگوی دولت عذرخواهی کرده است، عذرخواهی چه فایدهای دارد؟ باید از پشت تریبون اعلام کند که با گران فروشان و محتکران به طور جدی برخورد خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور؛ این خانم را گذاشتهاید که حتی توان یک نطق کوبنده علیه گران فروشی را نیز ندارد، این چه وضع مدیریت جامعه است؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه در کشور، مجلس را ساقط از جایگاه خود میدانند، چرا که با دولت مماشات میکند، بنابراین ما نباید بگوییم اگر دولت تغییر رویه ندهد برخورد میکنیم. ما به اندازه کافی در مصاحبهها در این زمینه اولتیماتوم داده ایم.
