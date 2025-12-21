به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: آنچه امروز مهم‌تر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی افسارگسیخته‌ی کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه‌ی گرانی‌ها محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا وظیفه‌ی خود می‌دانم به عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در هفته‌ای که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب به‌عنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌وبودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را موردبررسی قرار دادیم .

قالیباف گفت: در هفته‌ی جاری جلسه‌ی نظارتی سه‌شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص‌یافته است.

وی افزود: بدیهی است درصورتی‌که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.

