قالیباف در نطق پیش از دستور:
در صورت ناکامی اقدامات معیشتی دولت و عدم ترمیم کابینه، استیضاح در دستور کار قرار میگیرد
رئیس مجلس گفت: بدیهی است درصورتیکه اقدامات اقتصادی و معیشتی دولت به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغهها و نگرانیهای مردم در گرانی افسارگسیختهی کالاهای معیشتی مخصوصاً افزایش قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانهی گرانیها محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا وظیفهی خود میدانم به عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در هفتهای که نمایندگان در حوزههای انتخابیه پیگیر مسائل منطقهای بودند، اینجانب بهعنوان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامهوبودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانیها و افزایش قیمت ارز را موردبررسی قرار دادیم .
قالیباف گفت: در هفتهی جاری جلسهی نظارتی سهشنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاصیافته است.
وی افزود: بدیهی است درصورتیکه این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.