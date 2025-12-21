به گزارش ایلنا، سردار وحیدی در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین گفت: رژیم صهیونیستی از طریق جنگ رسانه‌ای و اقدامات روانی فقط در تلاش است خود را به گونه‌ای نشان دهد که با واقعیت این رژیم، مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونی، مشکلات زیادی دارد و در دفاع مقدس ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت، تصریح کرد: اظهارات و شیوه‌های تبلیغاتی رژیم صهیونیستی،‌ هیچ دستاوردی برایش نخواهد داشت.

مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین گفت: ما همه تحولات را از نزدیک، زیر نظر داریم و همه مسائل، به صورت دقیق بررسی می‌شود.

