سردار وحیدی:
همه تحولات منطقهای را زیر نظر داریم
مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همه تحولات را از نزدیک، زیر نظر دارد و همه مسائل، به صورت دقیق بررسی میشود.
به گزارش ایلنا، سردار وحیدی در گفتوگو با شبکه خبری المیادین گفت: رژیم صهیونیستی از طریق جنگ رسانهای و اقدامات روانی فقط در تلاش است خود را به گونهای نشان دهد که با واقعیت این رژیم، مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونی، مشکلات زیادی دارد و در دفاع مقدس ۱۲ روزه به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت، تصریح کرد: اظهارات و شیوههای تبلیغاتی رژیم صهیونیستی، هیچ دستاوردی برایش نخواهد داشت.
مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین گفت: ما همه تحولات را از نزدیک، زیر نظر داریم و همه مسائل، به صورت دقیق بررسی میشود.