آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کار خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳)).
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای قانون ۱۰۰ آیین داخلی با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی زبق اصل ۸۸ قانون اساسی.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری.