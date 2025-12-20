جزئیات تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی از اول دی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی از اول دی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا،علاءالدین رفیعزاده اظهار داشت: ساعت کار دستگاههای اجرایی از اول دی ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تغییر میکند.
بر این اساس، ساعت کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در شهر تهران بهصورت شناور از ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده است و ساعت کاری واحدهای استانی از ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.
گفتنی است، ساعت آغاز به کار واحدهای نظامی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و بانکها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.