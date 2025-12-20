خبرگزاری کار ایران
تجلیل عارف از تجلیل از نقش مصلحانه و خدمات ماندگار اشرف بروجردی
معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی، درگذشت بانوی فرهیخته و اثرگذار فرهنگی و سیاسی کشور، مرحومه اشرف بروجردی را تسلیت گفت و با تجلیل از نقش مصلحانه و خدمات ماندگار او، به‌ویژه در دوران مسئولیت در کتابخانه ملی، این ضایعه را اندوه‌بار و جبران‌ناپذیر توصیف کرد.

به  گزارش ایلنا، در متن پیام محمدرضا عارف آمده است:

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

خبر درگذشت بانوی گرانقدر، از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و  سیاسی کشورمان، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی  برای اینجانب تلخ و اندوهبار بود.
خانم اشرف بروجرودی که از خاندانی عالم و ریشه دار بود در زمان حیات خود با روشی  مصلحانه و آگاهی بخش سعی در پیگیری مطالبات جامعه بویژه زنان داشت که در این مسیر موفق بود و در زمان حضورشان در کتابخانه ملی  هم منشا خدمات ماندگار شد.  
فقدان این بانوی آزادیخواه مطمئنا ثلمه ای جبران ناپذیر برای همکاران و دوستداران ایشان است.
صمیمانه درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی  را به فرزندان، خانواده محترم بویژه برادر بزرگوار آن فقیده سعیده جناب آقای دکتر علاالدین بروجردی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند قادر متعال برای آن بانوی والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا(س) مسالت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

 

انتهای پیام/
