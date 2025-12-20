ولایتی: مرحومه بروجردی منشأ خدمات ارزشمند برای اعتلای فرهنگ بود

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همشیره گرامی‌تان سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، از مدیران و چهره‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، موجب اندوه فراوان شد.

آن مرحومه با سال‌ها تلاش صادقانه در مسئولیت‌های گوناگون، به‌ویژه در ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های علمی و فرهنگی، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگاری برای اعتلای فرهنگ و دانش این مرز و بوم بود و یاد و نام نیکویی از خود به یادگار گذاشت.



اینجانب این مصیبت را به جناب‌عالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان آن فقیده سعیده صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

علی‌اکبر ولایتی