ولایتی: مرحومه بروجردی منشأ خدمات ارزشمند برای اعتلای فرهنگ بود

ولایتی: مرحومه بروجردی منشأ خدمات ارزشمند برای اعتلای فرهنگ بود
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پیامی درگذشت «اشرف بروجردی» را به «علاءالدین بروجردی» تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام علی اکبر ولایتی به بروجردی بدین شرح است؛ 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همشیره گرامی‌تان سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، از مدیران و چهره‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، موجب اندوه فراوان شد.

آن مرحومه با سال‌ها تلاش صادقانه در مسئولیت‌های گوناگون، به‌ویژه در ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های علمی و فرهنگی، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگاری برای اعتلای فرهنگ و دانش این مرز و بوم بود و یاد و نام نیکویی از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب این مصیبت را به جناب‌عالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان آن فقیده سعیده صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

علی‌اکبر ولایتی

