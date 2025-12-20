خبرگزاری کار ایران
در مراسم هفته پژوهش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس: شرافت هنر در معنا بخشی به جامعه است

کد خبر : 1730489
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مراسم هفته پژوهش در دانشگاه هنر اسلامی تبریز با بیان اینکه سقف پرواز قلم و ذهن کف پرواز هنر و دل است، گفت: شرافت هنر در معنا بخشی به جامعه است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری،‌ در مراسم هفته پژوهش در دانشگاه هنر اسلامی تبریز با بیان اینکه هفته پژوهش فرصت خوبی برای بازاندیشی در معنای فعالیت های روزمره است، گفت:  پژوهشگران دانشگاهی عرصه هنر نقش مهمی در معنابخشی به جامعه دارد. معنابخشی پژوهشگران هنری این دانشگاه نسبت به گذشته در میراث داری آنها از هنر اسلامی ایرانی تاریخ تبریز که در مساجد، بازارها، خیابان‌ها و خانه های تاریخی این شهر تجلی یافته، است.

وی افزود: شهر تبریز را می توان یک دانشگاه بدون حصار هنر اسلامی دانست که در طول تاریخ چهار راه تبادل مکاتب مختلف هنری بوده است و این رسالت معنابخشی شما را دو چندان می کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معنابخشی شما در زمان حال در تعهد و مسئولیت اجتماعی هنر نهفته است، تصریح کرد: هنر اسلامی فقط غلیان احساسات نبوده بلکه تلفیقی از حکمت، ریاضیات، فلسفه، هندسه و محاسبات عمومی است.

وی با بیان اینکه هنر اسلامی هنر زندگی و تعالی جامعه، وجدان بیدار آن و آیینه تمام نمای آرزوها، دردها و نیازها و تحولات انسان معاصر و تلفیق ایمان و زیبایی است، خاطرنشان کرد: اصحاب هنر فقط خالق اثر هنری نیستند بلکه در واقع یک کنشگر فعال اجتماعی هستند که پلی بین فرد و جامعه، اخلاق و زیبایی و سنت و آینده هستند. 

نگاهداری با اشاره به اینکه معنابخشی اهالی هنر رو به آینده در نقش آفرینی آنها در پیشرفت ایران عزیز ماست، توضیح داد: هنر دیگر تنها یک مقوله ذوقی نیست بلکه یکی از پیشران های اصلی اقتصاد جهانی است. سهم صنایع خلاق و فرهنگی در تولید ناخالص داخلی جهان ۳ تا ۶ درصد و گردش مالی و درآمد سالانه آن ۲۰۰۰ میلیارد دلار است که باید تلاش کنیم سهمی در شان فرهنگ و هنر غنی ایرانی و اسلامی خود از آن را به خود اختصاص دهیم و این نیازمند پژوهش‌های بازارسنجی، سلیقه شناسی مخاطب جهانی و ویژندسازی است تا تجاری سازی موفقی در هنر ایرانی-اسلامی داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه هنر به مثابه ابزار حکمرانی هم نقش آفرین است، عنوان کرد: به طور مثال نقشی که رعایت اصول معماری اسلامی و ایرانی در سلامت روان و رفتار و آرامش بخشی به خانواده ها و کاهش پرخاشگری شهری می تواند داشته باشد. 

نگاهداری تاکید کرد: از سوی دیگر در عرصه فناوری و آینده پژوهی هنر به ویژه در عصر هوشمندی و هوش مصنوعی هم در حوزه هنر باید فعال باشیم تا هنر اسلامی و ایرانی را  در سکوهای دیجیتال و هوش مصنوعی بازتولید و حفظ کنیم و گرنه به زودی مجبور می شویم مصرف کننده محصولات غربی در این عرصه باشیم.

وی افزود: مخلص کلام اینکه رسالت هنرمندان معنابخشی به جامعه با میراث داری نسبت به گذشته،تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به حال و نقش آفرینی برای پیشرفت ایران عزیز رو به آینده است. 

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقف پرواز قلم و ذهن کف پرواز هنر و دل است، گفت: من اعتقاد دارم هر کاری با شرافت زیباست و شرافت هنر در معنابخشی به جامعه است و جامعه ایران امروز در انتظار خلق معنای جدید است.

