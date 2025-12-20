خبرگزاری کار ایران
جلسه هیات امنای مرکز اسناد و کتابخانه ملی

عارف: کتابخانه ملی با تعاملات بین‌المللی پروژه ایران‌هراسی را خنثی کند

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مرکز اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد دیپلماسی عملی و فرهنگی داشته باشد، گفت: کتابخانه ملی می‌تواند نقش موثری با توطئه ایران‌هراسی داشته باشد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تسلیت درگذشت دکتر اشرف بروجردی، بیان کرد: خانم بروجردی از چهره‌های بسیار فعال و پرتوان و نخستین خانمی بود که معاون اجتماعی وزیر کشور شد و در ادامه هم ریاست کتابخانه ملی را نیز بر عهده داشت.

 

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی، خاطرنشان کرد: نباید نگاه صرفاً فیزیکی به کتابخانه ملی داشت بلکه به این نهاد فراتر از محلی برای نگهداری مجموعه‌ای از کتاب‌های ارزشمند نگریست.

وی ادامه داد: راهبرد کشور بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین برنامه هفتم پیشرفت توسعه علم و فناوری بخصوص در زمینه فناوری‌های نوظهور است. راهبرد دولت این است که تا سه سال آینده، عقب‌ماندگی در زمینه فناوری بین کشورهای منطقه را جبران کرده و از آنها پیشی بگیرد. کتابخانه ملی باید نقش خود را در این زمینه و همچنین جایگاه خود را در بین نهادهای علمی کشورمان مشخص کند.

عارف تاکید کرد: سهم کتابخانه ملی در توسعه علم و فناوری و رسیدن به جایگاه تاثیرگذار در دنیا در این زمینه باید مشخص شود. جنگ ۱۲ روزه جنگ علم با علم و فناوری پیشرفته با فناوری پیشرفته بود. ما در هر زمینه‌ای که به علم و فناوری توجه کردیم، دست برتر را پیدا کردیم.

وی با بیان اینکه دولت راهبرد حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم و تحدید تشکیلات دانشگاهی را دنبال می‌کند، افزود: دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان مطالبه مقام معظم رهبری، از وظایف نهادهای علمی و دانشگاهی است. براساس توصیه ایشان باید برای تبدیل زبان فارسی به زبان علمی دنیا تلاش شود. بنابراین در زمینه توسعه علمی باید به اندازه‌ای پیشرفت کنیم که اگر در پنجاه سال آینده هر فردی خواست در زمینه علمی کار کند، بالاجبار زبان فارسی را یاد بگیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کتابخانه ملی نهادی خوش سابقه است، اظهار داشت: کتابخانه ملی باید از این ظرفیت خود استفاده کرده و با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی سهمی در توسعه علم و فناوری ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی، خاطرنشان کرد: دیپلماسی فرهنگی نقش مؤثری در تعاملات بین‌المللی دارد و حتی می‌تواند مسائل سیاسی را پیش ببرد. ما با کشورهای آسیای میانه احساس بیگانگی نداریم و حوزه تمدنی مشترک، زمینه مناسبی را برای همکاری‌های علمی و فرهنگی فراهم می‌کند.

عارف ادامه داد: مرکز اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد دیپلماسی علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه، منطقه و اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اکو، شانگهای و بریکس داشته باشد. این اتحادیه‌ها فرصت مناسبی برای تعاملات علمی هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برملا شدن دست دشمن در پروژه ایران‌هراسی، بیان کرد: با این وجود هنوز برخی دانشمندان از حضور در ایران به دلیل ایران‌هراسی، می‌ترسند که کتابخانه ملی می‌تواند نقش موثری در مقابله با این توطئه داشته باشد و با تعاملات بین‌المللی، دانشمندان خارجی را به کشورمان دعوت کند. آنها اگر از کتابخانه ملی بازدید داشته باشند، ذهنیت‌شان نسبت به کشورمان تغییر خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت دیجیتالی کردن آثار و نسخ مکتوب، گفت: ما نمی‌توانیم آثار مکتوب را جایگزین کنیم زیرا این نسخ همیشه منزلت خود را داشته است ولی از سوی دیگر نمی‌شود از مزایای دیجیتالی کردن این نسخ و همچنین هوش مصنوعی استفاده نکرد با این حال باید بحث امنیت داده‌ها جدی گرفته شود و در این زمینه مراقبت‌های لازم انجام شود.
پیش از آغاز این جلسه معاون اول رئیس‌جمهور به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه نسخ خطی مرکز اسناد و کتابخانه ملی بازدید کرد.

