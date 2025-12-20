انتصاب سعید اوحدی به سمت مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران
مسعود پزشکیان با صدور حکمی، سعید اوحدی را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پاد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با صدور حکمی، نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند، سعید اوحدی را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران منصوب کرد.
اوحدی سابقه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ریاست سازمان حج و زیارت را در کارنامه خود دارد.