به گزارش ایلنا به نقل از پاد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با صدور حکمی، نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند، سعید اوحدی را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران منصوب کرد.