پزشکیان در حکمی موسوی را به ریاست بنیاد شهید منصوب کرد
احمد موسوی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در حکمی به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی، سید احمد موسوی را به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سیداحمد موسوی
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران، ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب، نظارت متقن بر حسن اجرای امور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود نسبت به تحقق اهداف عالیه بنیاد به ویژه صیانت، رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف آن اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان»