حذف رانت، انقلاب اقتصادی به نفع طبقه ضعیف است

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«رئیس‌جمهور نسبت به سختی‌های معیشتی مردم، وضعیت بازار و تورم آگاهی کامل دارد و با تمام توان در پی بهبود شرایط است.

از مهم‌ترین اقدامات دکتر ‎پزشکیان حذف رانت یارانه به سوداگران و اختصاص مستقیم آن به مصرف‌کننده - یعنی همه مردم - خواهد بود. این یک انقلاب اقتصادی به‌نفع طبقه ضعیف جامعه است.»

انتهای پیام/