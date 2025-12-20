معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری:
حذف رانت، انقلاب اقتصادی به نفع طبقه ضعیف است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری گفت: از مهمترین اقدامات پزشکیان حذف رانت یارانه به سوداگران و اختصاص مستقیم آن به مصرفکننده - یعنی همه مردم - خواهد بود.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«رئیسجمهور نسبت به سختیهای معیشتی مردم، وضعیت بازار و تورم آگاهی کامل دارد و با تمام توان در پی بهبود شرایط است.
از مهمترین اقدامات دکتر پزشکیان حذف رانت یارانه به سوداگران و اختصاص مستقیم آن به مصرفکننده - یعنی همه مردم - خواهد بود. این یک انقلاب اقتصادی بهنفع طبقه ضعیف جامعه است.»