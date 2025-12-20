پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت اشرف بروجردی
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحومه اشرف بروجردی از فعالین عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت مرحومه اشرف بروجردی تصریح کرد: این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانواده ریشهدار در علم و دین بود در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی حضوری مسئولانه داشت و نام نیکی از خود برجای گذاشت.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحومه دکتر اشرف بروجردی، فعال عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده محترم ایشان تسلیت میگویم.
این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانوادهای ریشهدار در علم و دین بود، در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی حضوری مسئولانه داشت و به عنوان نخستین زن رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نقشی موثر در صیانت از میراث مکتوب کشور ایفا کرد و نام نیکی از خود برجا گذاشت.
اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده مکرم ایشان و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران