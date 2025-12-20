خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت اشرف بروجردی

پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت اشرف بروجردی
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحومه اشرف بروجردی از فعالین عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت مرحومه اشرف بروجردی تصریح کرد: این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانواده ریشه‌دار در علم و دین بود در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی حضوری مسئولانه داشت و نام نیکی از خود برجای گذاشت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحومه دکتر اشرف بروجردی، فعال عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گویم.

این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانواده‌ای ریشه‌دار در علم و دین بود، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی حضوری مسئولانه داشت و به عنوان نخستین زن رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نقشی موثر در صیانت از میراث مکتوب کشور ایفا کرد و نام نیکی از خود برجا گذاشت.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده مکرم ایشان و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
