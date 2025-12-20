«دهقانی فیروزآبادی» دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد

به گزارش ایلنا، در حکمی از سوی سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی «سید جلال دهقانی فیروزآبادی» به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی منصوب شد.

دبیری شورای راهبردی روابط خارجی را پس از سید عباس عراقچی، علی باقری برعهده داشت که پس از انتصاب وی به عنوان معاون امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی به جانشینی ایشان انتخاب و مشغول به کار شد.

انتهای پیام/