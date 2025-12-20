خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«دهقانی فیروزآبادی» دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد

«دهقانی فیروزآبادی» دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد
کد خبر : 1730428
لینک کوتاه کپی شد.

سید جلال دهقانی فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حکمی از سوی سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی «سید جلال دهقانی فیروزآبادی» به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی منصوب شد.

دبیری شورای راهبردی روابط خارجی را پس از سید عباس عراقچی، علی باقری برعهده داشت که پس از انتصاب وی به عنوان معاون امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی به جانشینی ایشان انتخاب و مشغول به کار شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن