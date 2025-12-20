خبرگزاری کار ایران
فرمانده منطقه سوم دریایی نبوت نداجا از یگان شناور سارتاک گارد ساحلی کشور هند بازدید کرد

امیر دریادار دوم عباس حسنی با حضور در شناور سارتاک گارد ساحلی کشور هند با فرمانده این یگان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار دوم عباس حسنی فرمانده منطقه سوم نبوت نداجا با حضور در یگان شناور سارتاک گارد ساحلی کشور هند ضمن بازدید از بخش های مختلف این یگان با فرمانده شناور سارتاک دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیردریاداردوم عباس حسنی ضمن دیدار با دریادار دوم تیام نیوتون فرمانده شناور سارتاک گارد ساحلی کشور هند فعالیت های نظامی مشترک ایران و هند در آب های آزاد را امری مهم دانسته و افزود: انجام رزمایشات و تمرینات مختلف سبب افزایش توان امنیتی و دیپلماسی هر دو کشور خواهد شد

 

