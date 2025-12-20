نماینده فومن خبر داد؛
بررسی پیشنهاد تعطیلی مقاطع تحصیلی گیلان به منظور مقابله با شیوع آنفولانزا
نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی استان گیلان تا پایان آذر ماه به منظور مقابله با شیوع بیماری های تنفسی از سوی معاون بهداشت دانشگاه گیلان مطرح و در حال بررسی است.
به گزارش ایلنا، به منظور بررسی وضعیت شیوع انفولانزا در استان گیلان و اقدامات بهداشتی در این موضوع نشستی با حضور دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکتر سید کریم معصومی نماینده مردم شهرستانهای شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی، معاونان و کارشناسان دانشگاه برگزار شد وآخرین وضعیت شیوع بیماری، روند مراجعه بیماران، وضعیت مراکز درمانی و اقدامات مراقبتی را تشریح کرده و ابعاد مختلف بیماریهای حاد تنفسی را مورد بررسی قرار گرفت.
محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ضرورت رعایت اصول پیشگیرانه در هفتههای پیشرو را یادآور شد و گفت: توصیه ما به مردم، رعایت جدی اصول بهداشتی از جمله شستوشوی مداوم دستها، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و پرجمعیت و خودداری از حضور در اجتماعات غیرضروری است.
در ادامهی جلسه، سید مهدی سلیمانی معاون بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه نسبت موارد دارای علائم تنفسی در مراجعین سرپایی و بستری تا ۲۲ آذرماه افزایش داشته است اظهار کرد: نیمی از موارد بستری طی هفتهی اخیر در بخشهای کودکان بوده است.
وی افزود: البته در هفتهی سوم آذر ماه، نسبت نمونههای مثبت از نظر آنفلوانزا نسبت به هفتهی گذشته، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری اندکی کاهش یافته است اما همچنان میزان ابتلا بالاست.
معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: با نظر جمع اعضای کمیته علمی به دلیل اینکه هنوز به قلهی موج کنونی بیماریهای حاد تنفسی نرسیدهایم، پیشنهاد میشود به منظور کاهش سرعت موارد ابتلا، کلیهی مقاطع تحصیلی به مدت پنج روز از ۲۶ آذر ماه تا ۳۰ آذر ماه تعطیل شوند.
وی تاکید کرد: برای دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی کماکان توصیهی ما به رعایت موازین بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
سلیمانی یادآور شد: در صورت داشتن علائم ابتلا، ماندن در خانه، استراحت، مصرف مایعات گرم مورد تاکید است اما در صورتی که بیمار دارای بیماری زمینهای بوده یا با کاهش سیستم ایمنی مواجه است، حتما به پزشک مراجعه کند.