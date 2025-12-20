خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت هادی سروش به مناسبت درگذشت مرحومه بروجردی

حجت‌الاسلام هادی سروش در پیامی در گذشت مرحومه اشرف بروجردی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام و المسلمین هادی سروش که خطاب به حجت‌الاسلام سعید بروجردی صادر شده به شرح ذیل است:

هوالباقی بعد فناء کل شئ

 

الصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ .. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

.. و مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع .. خداوند برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. (احزاب/۳۵)

خبر رحلت همشیره گرامی تان، سرکار خانم خانم اشرف بروجردی موجب تاثر گشت.

آن مرحومه اکنون در محضر رب العالمین با پرونده ای است که خطوط آن نوشته شده از مجاهده برای ملت خود و صبر در برابر مصائب بزرگ است.

اینجانب این مصیب را به جنابعالی و فرزندان ایشان،خصوصا جناب دکترمعتمدی و همسرگرامی ایشان جناب دکترحمدیه وعموزاده محترم ایشان جناب حجت الاسلام والمسلمین دکترمصطفی بروجردی ودیگر بستگان آن بانوی فاضله و مومنه، تسلیت عرض میکنم.

 

انتهای پیام/
