خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام حسن روحانی در پی در گذشت اشرف بروجردی

پیام حسن روحانی در پی در گذشت اشرف بروجردی
کد خبر : 1730325
لینک کوتاه کپی شد.

حسن روحانی در پی درگذشت اشرف بروجردی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا در پیام حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به مناسبت درگذشت اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت تدبیر و امید آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت تدبیر و امید موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

اینجانب فقدان ایشان که از همکاران فعال و فهیم دولت بودند را به بازماندگانشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات مسألت دارم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن