پیام حسن روحانی در پی در گذشت اشرف بروجردی

به گزارش ایلنا در پیام حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به مناسبت درگذشت اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت تدبیر و امید آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت تدبیر و امید موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

اینجانب فقدان ایشان که از همکاران فعال و فهیم دولت بودند را به بازماندگانشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات مسألت دارم.

