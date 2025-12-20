پیام حسن روحانی در پی در گذشت اشرف بروجردی
حسن روحانی در پی درگذشت اشرف بروجردی پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا در پیام حسن روحانی رئیسجمهور ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم، به مناسبت درگذشت اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت تدبیر و امید آمده است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دولت تدبیر و امید موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
اینجانب فقدان ایشان که از همکاران فعال و فهیم دولت بودند را به بازماندگانشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات مسألت دارم.