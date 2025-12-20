تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت اشرف بروجردی

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بدین شرح است:

بسمه تعالی

درگذشت سرکار خانم اشرف بروجردی رحمه الله علیها موجب تأسف تأثر شد. خدای متعال ایشان را که در کنار وابستگی به بیتی معظم، افتخار انتساب به شهدای گرانقدر را داشت، با اولیاء خود محشور دارد.

اینجانب ضمن تسلیت به فرزندان عزیز ایشان و سایر بازماندگان محترم، برای آن فقیده سعیده علو درجات را مسئلت دارم.

سید حسن خمینی