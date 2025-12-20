در پیامی؛
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی درگذشت اشرف بروجردی را به آذر منصوری تسلیت گفت
فرج کمیجانی،دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در پیامی درگذشت اشرف بروجردی را به دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم دکتر آذر منصوری
دبیرکل محترم حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
و اعضای گرانقدر شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
درگذشت بانوی فرهیخته، اخلاقمدار و اصلاحطلبِ صادق، زندهیاد سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، ضایعهای عمیق و اندوهبار برای خانواده بزرگ جریان اصلاحطلبی و کنشگران مسئولیتپذیر عرصه عمومی کشور است. فقدان شخصیتی که عمر خویش را با نجابت، آگاهی، تعهد مدنی و دغدغهمندی نسبت به سرنوشت ایران و ایرانیان سپری کرد، بیتردید خلئی سنگین و جبرانناپذیر برجای میگذارد.
آن بانوی بزرگوار، با منش انسانی، نگاه مادرانه، پایبندی اخلاقی و حضور مؤثر و بیوقفه در عرصههای فکری، فرهنگی و تشکیلاتی، نمادی از سیاستورزی اخلاقمحور و مسئولانه بود و نام او در حافظه جمعی اصلاحطلبان، بهعنوان الگویی از تعهد، صبوری و وفاداری به منافع ملی باقی خواهد ماند.
اینجانب، به نمایندگی از مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، این مصیبت جانکاه را به جنابعالی، اعضای محترم شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، خانواده ارجمند آن فقیده سعیده و همه یاران و دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن بانوی خداشناس، علو درجات و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و آرامش مسئلت دارم.
یاد و راهش گرامی و نامش در تاریخ اخلاقمدار سیاست ایران ماندگار باد.
۱۴۰۴ /۹/۲۹
با احترام
فرج کمیجانی
دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی