خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پیامی؛

دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی درگذشت اشرف بروجردی را به آذر منصوری تسلیت گفت

دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی درگذشت اشرف بروجردی را به آذر منصوری تسلیت گفت
کد خبر : 1730207
لینک کوتاه کپی شد.

فرج کمیجانی،دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در پیامی درگذشت اشرف بروجردی را به دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم دکتر آذر منصوری

دبیرکل محترم حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

و اعضای گران‌قدر شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

درگذشت بانوی فرهیخته، اخلاق‌مدار و اصلاح‌طلبِ صادق، زنده‌یاد سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، ضایعه‌ای عمیق و اندوه‌بار برای خانواده بزرگ جریان اصلاح‌طلبی و کنشگران مسئولیت‌پذیر عرصه عمومی کشور است. فقدان شخصیتی که عمر خویش را با نجابت، آگاهی، تعهد مدنی و دغدغه‌مندی نسبت به سرنوشت ایران و ایرانیان سپری کرد، بی‌تردید خلئی سنگین و جبران‌ناپذیر برجای می‌گذارد.

آن بانوی بزرگوار، با منش انسانی، نگاه مادرانه، پایبندی اخلاقی و حضور مؤثر و بی‌وقفه در عرصه‌های فکری، فرهنگی و تشکیلاتی، نمادی از سیاست‌ورزی اخلاق‌محور و مسئولانه بود و نام او در حافظه جمعی اصلاح‌طلبان، به‌عنوان الگویی از تعهد، صبوری و وفاداری به منافع ملی باقی خواهد ماند.

اینجانب، به نمایندگی از مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، این مصیبت جانکاه را به جناب‌عالی، اعضای محترم شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، خانواده ارجمند آن فقیده سعیده و همه یاران و دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن بانوی خداشناس، علو درجات و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و آرامش مسئلت دارم.

یاد و راهش گرامی و نامش در تاریخ اخلاق‌مدار سیاست ایران ماندگار باد.

۱۴۰۴ /۹/۲۹

با احترام

فرج کمیجانی

دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری