دمیرچی‌لو خبر داد:

هماهنگی برای تسریع و افزایش تردد مرزی در آستارا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان از مرز آستارا بازدید کرد و ضمن بررسی شرایط تردد مرزی، در خصوص تسریع و تسهیل عبور کامیون ها تبادل نظر شد. همچنین برای افزایش میزان تردد و کاهش زمان ایستائی کالاهای صادراتی، توافقاتی صورت گرفت.

به گزارش ایلنا،  در بازدید مجتبی دمیرچی‌لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان از مرز آستارا، ضمن بررسی شرایط تردد مرزی، در خصوص تسریع و تسهیل عبور کامیون ها تبادل نظر شد و برای افزایش میزان تردد و کاهش زمان ایستائی کالاهای صادراتی، توافقاتی صورت گرفت.

 سفیر کشورمان در سفر به شهر آستارا و گفت‌وگو با مسئولین ذی ربط، ضمن آشنایی با شرایط جاری تردد کامیون ها، در دیدارهای جداگانه با مسئولین دو کشور، بر لزوم هماهنگی بیشتر بمنظور افزایش عبور کامیون ها بویژه کالاهای فسادپذیر تاکید کرد

 

