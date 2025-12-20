خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رحمانی فضلی با وزیر روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم چین

دیدار رحمانی فضلی با وزیر روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم چین
کد خبر : 1730201
لینک کوتاه کپی شد.

روز جمعه مورخ ۲۸ آذر، رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با آقای لیو های شینگ، وزیر روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم چین، دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، روز جمعه مورخ ۲۸ آذر، رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با آقای لیو های شینگ، وزیر روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم چین، دیدار کرد.

در این ملاقات طرف چینی، ملاقات موفق اخیر روسای جمهور دو کشور را راهنمایی استراتژیک برای توسعه آینده روابط ایران و چین دانست و اظهار داشت،حزب حاکم چین مایل است تبادل نظر با احزاب سیاسی و سازمان‌های ایرانی را تقویت کند تا به‌طور مشترک توافق‌های مهمی که توسط دو رئیس‌جمهور به دست آمده، اجرا شوند. چین همچنین به‌طور قاطع از مسائل مربوط به منافع هسته‌ای ایران حمایت و ارتباطات استراتژیک را تقویت خواهد کرد. همچنین اضافه نمود که تبادل عمیق تر تجربه در زمینه حکمرانی موجب ترویج تبادلات و یادگیری متقابل تمدن‌ها خواهد شد و به پیشرفت مستمر و پایدار شراکت استراتژیک جامع ایران و چین کمک خواهد کرد. چین مایل است ارتباطات و هماهنگی‌های چندجانبه با ایران را تقویت کرده و ابتکارات جهانی چهارگانه شی جین پینگ رییس جمهور چین را اجرایی کند، از صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی حمایت کند و به توسعه مشترک بپردازد.

سفیر ایران نیز اظهار داشت: «طرف ایرانی از حمایت ارزشمند چین تشکر می‌کند و آماده است با چین همکاری کند تا روابط دیپلماتیک بین دو کشور را در سال آینده که مصادف با پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین و همچنین دهمین سالگرد آغاز شراکت استراتژیک جامع است، سرعت بخشد. این فرصت مناسبی است تا اجرای توافق‌های دو رئیس‌جمهور تسریع شود، تبادلات و همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، مردم به مردم و مسائل محلی تقویت شود و روند مثبت روابط دوجانبه تقویت گردد. احزاب سیاسی و نهادهای ایران آماده‌اند که تبادل نظر با حزب کمونیست چین را تقویت کنند. ایران از دیدگاه ساختن جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک برای بشریت و چهار ابتکار جهانی که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ ارائه کرده است، حمایت می‌کند و آماده است که هماهنگی‌های چندجانبه با چین را تقویت کرده و نظم بین‌المللی عادلانه‌تری را ترویج دهد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری