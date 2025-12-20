دیدار رحمانی فضلی با وزیر روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم چین
به گزارش ایلنا، روز جمعه مورخ ۲۸ آذر، رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با آقای لیو های شینگ، وزیر روابط خارجی کمیته مرکزی حزب حاکم چین، دیدار کرد.
در این ملاقات طرف چینی، ملاقات موفق اخیر روسای جمهور دو کشور را راهنمایی استراتژیک برای توسعه آینده روابط ایران و چین دانست و اظهار داشت،حزب حاکم چین مایل است تبادل نظر با احزاب سیاسی و سازمانهای ایرانی را تقویت کند تا بهطور مشترک توافقهای مهمی که توسط دو رئیسجمهور به دست آمده، اجرا شوند. چین همچنین بهطور قاطع از مسائل مربوط به منافع هستهای ایران حمایت و ارتباطات استراتژیک را تقویت خواهد کرد. همچنین اضافه نمود که تبادل عمیق تر تجربه در زمینه حکمرانی موجب ترویج تبادلات و یادگیری متقابل تمدنها خواهد شد و به پیشرفت مستمر و پایدار شراکت استراتژیک جامع ایران و چین کمک خواهد کرد. چین مایل است ارتباطات و هماهنگیهای چندجانبه با ایران را تقویت کرده و ابتکارات جهانی چهارگانه شی جین پینگ رییس جمهور چین را اجرایی کند، از صلح و ثبات منطقهای و جهانی حمایت کند و به توسعه مشترک بپردازد.
سفیر ایران نیز اظهار داشت: «طرف ایرانی از حمایت ارزشمند چین تشکر میکند و آماده است با چین همکاری کند تا روابط دیپلماتیک بین دو کشور را در سال آینده که مصادف با پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین و همچنین دهمین سالگرد آغاز شراکت استراتژیک جامع است، سرعت بخشد. این فرصت مناسبی است تا اجرای توافقهای دو رئیسجمهور تسریع شود، تبادلات و همکاریها در زمینههای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری، مردم به مردم و مسائل محلی تقویت شود و روند مثبت روابط دوجانبه تقویت گردد. احزاب سیاسی و نهادهای ایران آمادهاند که تبادل نظر با حزب کمونیست چین را تقویت کنند. ایران از دیدگاه ساختن جامعهای با آیندهای مشترک برای بشریت و چهار ابتکار جهانی که رئیسجمهور شی جینپینگ ارائه کرده است، حمایت میکند و آماده است که هماهنگیهای چندجانبه با چین را تقویت کرده و نظم بینالمللی عادلانهتری را ترویج دهد.»