این هفته صورت می‌گیرد؛

بررسی آخرین وضعیت تحولات بازار ارز و طلا و راهکارهای کنترل نوسانات در کمیسیون اقتصادی

کد خبر : 1730198
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین وضعیت تحولات بازار ارز و طلا و راهکارهای کنترل نوسانات در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای ( یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ) هفته جاری برگزار می شود که دستور کار کمیسیون در روزهای مذکور به شرح ذیل است:

 بررسی آخرین وضعیت تحولات بازار ارز و طلا و راهکارهای کنترل نوسانات با حضور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳

نشست اعضای کمیسیون با وزیر امور خارجه و معاونان ایشان با موضوع دیپلماسی اقتصادی و تحلیل شرایط محیط بین‌الملل و دلالت‌های آن بر اقتصاد ایران

ادامه بررسی ساماندهی شرکت‌های دولتی با حضور سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی با حضور معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی، وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

جلسه کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات حساب بانکی مساجد با حضور وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد.

 

اخبار مرتبط
