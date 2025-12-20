خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت می‌گیرد؛

وزرای نفت و اقتصاد در کمیسیون عمران مجلس حاضر می‌شوند

کد خبر : 1730129
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان و وزیر نفت به منظور بررسی نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در زمینه تأمین مالی طرح‌های منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس حاضر می‌شوند.

به گزارش ایلنا، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه( ۳۰ آذرماه )تا سه‌شنبه( ۲دی‌ماه) نشست‌های تخصصی خود را با محور بررسی لوایح، طرح‌ها و مسائل نظارتی در حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل و تأمین مالی پروژه‌ها برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه، انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با حضور رئیس این سازمان از جمله دستورکارهای کمیسیون عمران در روز یکشنبه است.

همچنین در ادامه برنامه‌های هفته، نشست مشترک کمیسیون عمران با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برگزار خواهد شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای پاسخ به سؤالات اعضای کمیسیون عمران و بررسی علل عدم اجرای احکام قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک مسکن، عدم اجرای مواد ۶ و ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (فاکتورینگ) در حوزه طرح‌های حمل‌ونقلی دارای تضمین درآمد دولت، در جلسه کمیسیون حضور می‌یابد.

علاوه بر این، دعوت از وزیر نفت به منظور بررسی نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در زمینه تأمین مالی طرح‌های منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت، با حضور معاونان وزرای راه و شهرسازی، نیرو، شهرداری تهران و نمایندگان مجامع صنفی ذی‌ربط، از دیگر دستورکارهای کمیسیون عمران در روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه خواهد بود.

گفتنی است، کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی–خصوصی نیز روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داده و به بررسی ابعاد مختلف این لایحه می‌پردازد.

 

