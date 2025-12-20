خبرگزاری کار ایران
طی هفته جاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس؛

میزان افزایش تولید میادین نفتی با حضور وزیر نفت بررسی می‌شود

کد خبر : 1730127
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری بررسی گزارش وزیر نفت و معاونین وی درباره افزایش تولید میادین نفتی مطابق برنامه هفتم پیشرفت را در دستور کار دارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس دستورکار اعلامی ۱۴۰۴، در نشست روز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ادامه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بررسی می‌شود. این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مدعوین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار خواهد شد.

همچنین در نشست روز (سه‌شنبه ۲ دی‌ماه) این کمیسیون، با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه، گزارشی درباره میزان افزایش تولید میادین نفتی مطابق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارائه بررسی می‌شود. این نشست با حضور نمایندگان دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار می‌گردد.

 

