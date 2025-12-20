خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت می‌گیرد؛

بررسی طرح تقویت مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی

کد خبر : 1730125
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری ضمن بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها با نهادهای بیگانه در کشور نیز خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۲۹ آذرماه الی ۴ دی ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- بررسی لوایح ارجاع شده به عنوان کمیسیون فرعی (۱) اعم از لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی ثبت (۲) لایحه توافقنامه همکاری بین دولت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری در حوزه حفاظت از محیط زیست ثبت (۳) لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن

- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ١٤٠٥ کشور

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون مشترک طرح نظام بخشی فضای مجازی

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها با نهادهای بیگانه در کشور

- بازدید

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

کمیته روابط بین الملل

- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون (۱) اعم از لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی (۲) طرح الزام به ترجمه رسمی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها قراردادها و موافقنامه های بین المللی موضوع اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی (۳) طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) 

نشست ویژه

- بررسی اعتبارات و تخصیص بودجه نیروهای مسلح در سال های ١٤٠٣ و ١٤٠٤.

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
