از بررسی نوسانات بازار ارز و روند اجرای کالابرگ الکترونیکی تا رسیدگی به گزارش برگزاری تجمعات

به گزارش ایلنا، جلسات علنی مجلس بعد از یک هفته وقفه برای حضور نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه، در روزهای یکشنبه،‌سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

سوال سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت از وزیر امور اقتصادی و دارایی

جلسه نظارتی استماع گزارش اقدامات و تدابیر متخذه دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تامین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و وزاری امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار وامور اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه تهران (به نمایندگی از شورای همکاری دولت و مجلس) درخصوص راهبردها،‌ سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی (چالش‌ها،‌ الزامات و برنامه‌ها)

