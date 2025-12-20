امیر شیخ:
نیروهای مسلح به سرعت در حال ترمیم کاستیها هستند
معاون اجرایی ارتش با اشاره به درسآموزی از عملیات گذشته، بهویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: نیروهای مسلح با کسب درسآموزههای پیشین، حرکت به سمت رفع کاستیها را در دستور کار قرار داده و به سرعت در حال ترمیم کاستیها و برطرفکردن نواقص هستند.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» در گفتوگویی ضمن تشریح نقش محوری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، به هنر فرماندهی صحنه جنگ جمهوری اسلامی ایران در این جنگ و مستندسازی و بهکارگیری درسآموختههای این دوره در تقویت توان عملیاتی نیروهای مسلح و مراکز علمی اشاره کرد.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به نقش محوری فرمانده معظم کل قوا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، بر عنصر عقلانیت و خلاقیت فرماندهی تأکید کرد و اظهار داشت: جنگ، قائم به استوانه عقلانیت فرمانده است و فرمانده صحنه جنگ را مدیریت و با بازی استراتژیک، معادلات را به نفع جبهه خودی تغییر میدهد.
وی افزود: در صحنه جنگ، هنر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) بهعنوان فرمانده صحنه جنگ، به گونهای بارز بود که استراتژی دشمن را بی اثر کرد.
معاون اجرایی ارتش تصریح کرد: مدیریت پیروزی و برهمزدن موازنههای دشمن در مسیر دستیابی به اهداف، با اعلام فوری پیروزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) بلافاصله پس از جنگ تکمیل شد. این اقدام، جشن پیروزی را رقم زد، تمام معادلات استراتژیک دشمن بههم ریخت و آنان را وادار به واکنش کرد؛ لیکن تأثیرگذاری روایت اول و برتر در افکار عمومی و تحلیلگران نظامی و سیاسی سبب شد که روایت ما مورد استناد تحلیلگران واقع شود.
امیر سرتیپ شیخ ادامه داد: این خردورزی در اقدام بهموقع، نمایش خلاقیت و نبوغ فرماندهی در مدیریت صحنه جنگ و عملیات است و درسی است که سالهای آینده در کارگاههای آموزشی و مراکز آموزش سطوح راهبردی تدریس خواهد شد.
وی افزود: پوشش کسریهای فناورانه که منجر به تغییر موقت موازنه قدرت شده بود از اولویتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از روز سوم جنگ در دستور کار سازمان قرار گرفت و تا به امروز به لطف خداوند، فاصله خود را نسبت به قبل از جنگ به مقدار قابل ملاحظهای افزایش دادهایم و اکنون در جایگاهی ایستادهایم که نقشه اقدام قابل اعتمادی در مقابل دشمن را در دست داریم و از ترکیب سامانهها، تسلیحات، تجهیزات و نفرات نیروهای چهارگانه ارتش به بازدارندگی قابل اعتمادی دست یافتهایم.
امیر سرتیپ شیخ در پایان درباره بکارگیری درسآموختههای دفاع مقدس ۱۲ روزه در مراکز نظامی و دانشگاهها، تأکید کرد: از این درسآموختهها که مستندسازی و مدیریت دانش در حوزههای مختلف انجامشده است، بهعنوان راهنمای اساتید و دستاندرکاران در قالب کتابچه، مواد درسی اساتید و مصادیق تقابل و در زمینه تاکتیکها و روشهای مقابله، مورد استفاده قرار میگیرد.