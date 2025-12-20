خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه انگلیس

وزیر امور خارجه ایران و آیوت کوپر وزیر خارجه انگلیس روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آیوت کوپر وزیر خارجه انگلیس روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

در این تماس تلفنی در مورد برخی موضوعات روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی تبادل نظر و بر لزوم استمرار رایزنی‌ها در سطوح مختلف برای تقویت درک متقابل و پیگیری موضوعات مورد نظر طرفین تأکید شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران، تأکید کرد که ایران هیچ‌گاه مذاکره و گفت وگویی را‌ که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد رد نکرده است، اما مذاکره به معنای تحمیل یک‌سویه را مردود می‌داند.

وزیر خارجه انگلیس هم بر موضع این کشور مبنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد.

