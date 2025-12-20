خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت می‌گیرد؛

بررسی تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور در کمیسیون صنایع

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته به بررسی تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و بررسی تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر صنعت خودروسازی و منافع مصرف‌کننده نهایی خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا،نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هفته (روزهای یکشنبه ۳۰ آذرماه و دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم دی ماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

-بررسی طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکت‌های آب معدنی و صنایع آب پایه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه

-انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون صنایع جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

-تشکیل کارگروه ویژه جهت ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه اجرایی مربوطه

-بررسی تامین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و بررسی تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر صنعت خودروسازی و منافع مصرف‌کننده نهایی

-تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز

-بررسی درخواست نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیق و تفحص از مجموعه پتروشیمی جم در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

-بررسی مصوبات بازدید اخیر کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان کرمانشاه با حضور مسئولان دستگاه اجرایی مربوطه

همچنین کمیته معادن برای بررسی وضعیت زنجیره ارزش فولاد کشور و کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی جهت ادامه بررسی مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید و مصرف و مدیریت منابع آبی کشور تشکیل جلسه خواهند داد.

