این هفته صورت می‌گیرد؛

جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی با وزیر ارشاد و رئیس سازمان صداوسیما در موضوع شبکه نمایش‌خانگی

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس سه‌شنبه این هفته با دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما در جلسه‌ای پیرامون نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی بحث و تبادل نظر خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۲۹ آذرماه تا ۴ دی‌ماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه (۳۰ آذرماه) این کمیسیون ۶ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی را برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجازی انتخاب خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه این جلسه با حضور مسئولان حوزه مد و لباس، نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت و لباس را بررسی خواهند کرد.

روز سه‌شنبه (۲ دی‌ماه) نیز نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما در جلسه‌ای پیرامون نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی بحث و تبادل نظر خواهند داشت.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار این کمیسیون را بررسی می‌کنند که موضوع آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

