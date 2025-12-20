بررسی سوالات نمایندگان از وزیر نفت در کمیسیون انرژی

به گزارش ایلنا، نشست های کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این هفته روزهای( ۳۰ آذرماه و یکم و دوم دی ماه) برگزار خواهند شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

روز یکشنبه؛ضمن جلسه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون، سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، انتخاب خواهند شد.در ادامه،اعضای کمیسیون انرژی مجلس وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌های کشور بویژه پالایشگاه‌های مهر،آدیش و پیشگامان سیراف را بررسی و مسائل و مشکلات مربوط به تامین خوراک و استمرار فعالیت پالایشگاه گاز سرخون و قشم را پیگیری خواهند کرد.

در ادامه روز دوشنبه، کمیسیون مشترک انرژی و صنایع، نیز ادامه بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را در دستورکار دارد.

همچنین؛ اعضای کمیسیون انرژی مجلس در روز سه‌شنبه؛ سوالات تعدادی از نمایندگان از پاک نژاد وزیر نفت را رسیدگی خواهند کرد.

کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر و سردشت،فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ،محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق،احمد بیگدلی نماینده خدابنده،بهنام رضوانی نماینده کلیبر و خداآفرین، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر، سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت و گالیکش،احد بیوته نماینده اردبیل ،رستگار یوسفی نماینده پاوه و جوانرود ،فضل الله رنجبر نماینده کرمانشاه،علیرضا زندیان نماینده بیجار،محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، سیدکریم معصومی خسروآبادی نماینده فومن،احمد جباری نماینده بندر لنگه و بستک،شهین جهانگیری نماینده ارومیه،احمد نادری نماینده تهران و مسلم صالحی نماینده اقلید؛از جمله نمایندگان سول کننده از وزیر نفت هستند.

گفتنی است؛ اعضای کمیسیون انرژی مجلس در روز چهارشنبه و پنجشنبه این هفته، به منظور بازدید میدانی و بررسی مشکلات طرح‌های نفت،گاز، پالایش، پتروشیمی، آب و برق و سدهای استان کرمانشاه ،به این استان سفر خواهند کرد.

