مهاجرانی درگذشت اشرف بروجردی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پیامی درگذشت اشرف بروجردی فعال سیاسی شناخته‌شده اصلاح‌طلب رئیس پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ملی را تسلیت گفت.

متن کامل پیام تسلیت سخنگوی دولت به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، بانویی فرهیخته، کنشگر مدنی و فعال سیاسی که سال‌ها با صبوری، مسئولیت‌پذیری و تعهد در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نقش‌آفرین بود، موجب تأثر شد.

این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و همه همراهان و دوستان آن مرحومه تسلیت می‌گویم و برای روح بلندشان رحمت و آرامش الهی آرزو دارم.»

