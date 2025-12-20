در پیامی؛
مهاجرانی درگذشت اشرف بروجردی را تسلیت گفت
سخنگوی دولت در پی درگذشت اشرف بروجردی، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پیامی درگذشت اشرف بروجردی فعال سیاسی شناختهشده اصلاحطلب رئیس پیشین سازمان اسناد و کتابخانه ملی را تسلیت گفت.
متن کامل پیام تسلیت سخنگوی دولت به شرح زیر است:
«انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، بانویی فرهیخته، کنشگر مدنی و فعال سیاسی که سالها با صبوری، مسئولیتپذیری و تعهد در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نقشآفرین بود، موجب تأثر شد.
این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و همه همراهان و دوستان آن مرحومه تسلیت میگویم و برای روح بلندشان رحمت و آرامش الهی آرزو دارم.»