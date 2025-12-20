رسیدگی به طرح شفافیت هیات رییسه مجلس در کمیسیون آیین نامه

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- جمع بندی نهایی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی

- طرح اصلاح ماده (۱) قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی در خصوص محل تشکیل جلسات علنی مجلس

- طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی در خصوص تشکیل کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

- ادامه رسیدگی به طرح شفافیت هیات رییسه مجلس شورای اسلامی

- سایر مباحث حسب مورد.

