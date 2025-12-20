خبرگزاری کار ایران
طی هفته جاری بررسی می‌شود؛

رسیدگی به طرح شفافیت هیات رییسه مجلس در کمیسیون آیین نامه

رسیدگی به طرح شفافیت هیات رییسه مجلس در کمیسیون آیین نامه
کد خبر : 1730030
لینک کوتاه کپی شد.

طرح شفافیت هیات رییسه مجلس در نشست هفته جاری کمیسیون آیین نامه مجلس بررسی می شود.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- جمع بندی نهایی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی

- طرح اصلاح ماده (۱) قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی در خصوص محل تشکیل جلسات علنی مجلس

- طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی در خصوص تشکیل کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

- ادامه رسیدگی به طرح شفافیت هیات رییسه مجلس شورای اسلامی

- سایر مباحث حسب مورد.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
