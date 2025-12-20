حضور وزیر راه در جلسه کمیسیون امورداخلی کشور

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- تعیین تکلیف معرفی ۳ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور

- تعیین قلمرو سوال آقای حسینعلی اخلاقی امیری نماینده مشهد و کلات از وزیر کشور

- بررسی سوال آقایان ابوالفضل ابوترابی، محمد خوش سیما و جعفر قادری از وزیر راه و شهرسازی

- بررسی آخرین اخبار و تحولات در حوزه وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه وشهرسازی و معاونان این وزارت خانه.

