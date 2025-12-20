این هفته صورت میگیرد؛
حضور وزیر راه در جلسه کمیسیون امورداخلی کشور
وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در نشست هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس حضور مییابد.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
- بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی
- تعیین تکلیف معرفی ۳ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
- تعیین قلمرو سوال آقای حسینعلی اخلاقی امیری نماینده مشهد و کلات از وزیر کشور
- بررسی سوال آقایان ابوالفضل ابوترابی، محمد خوش سیما و جعفر قادری از وزیر راه و شهرسازی
- بررسی آخرین اخبار و تحولات در حوزه وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه وشهرسازی و معاونان این وزارت خانه.