خبرگزاری کار ایران
فرد مدعی نفوذ در دستگاه قضایی در دادگستری ازنا دستگیر شد

فرد مدعی نفوذ در دستگاه قضایی در دادگستری ازنا دستگیر شد
کد خبر : 1730023
کارچاق کنی که با ادعای نفوذ در دادگستری ازنا استان لرستان از مردم کلاهبرداری می‌کرد، از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان و مامورین انتظامی بازداشت شد.

به گزارش ایلنا، اصغر کرم‌پور فیروزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا در تشریح این خبر اظهار داشت: حسب گزارش واصله در خصوص تخلفات و اقدامات غیرقانونی فردی، مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و ماموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا ادامه داد: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری و مامورین انتظامی ازنا دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا افزود: مشارالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ازنا، با صدور قرار تامین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.

دادستان ازنا با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است، خاطرنشان کرد: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، اخذ وجه به بهانه گرفتن رای از شعب و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی از اتهامات وی است که کیفر خواست در این خصوص صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

