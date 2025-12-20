فرد مدعی نفوذ در دستگاه قضایی در دادگستری ازنا دستگیر شد
کارچاق کنی که با ادعای نفوذ در دادگستری ازنا استان لرستان از مردم کلاهبرداری میکرد، از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان و مامورین انتظامی بازداشت شد.
به گزارش ایلنا، اصغر کرمپور فیروزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا در تشریح این خبر اظهار داشت: حسب گزارش واصله در خصوص تخلفات و اقدامات غیرقانونی فردی، مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و ماموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا ادامه داد: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری و مامورین انتظامی ازنا دستگیر شد.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا افزود: مشارالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ازنا، با صدور قرار تامین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.
دادستان ازنا با بیان اینکه متهم در بازجوییهای اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است، خاطرنشان کرد: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، اخذ وجه به بهانه گرفتن رای از شعب و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی از اتهامات وی است که کیفر خواست در این خصوص صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.