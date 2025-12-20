خبرگزاری کار ایران
اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا:

در حال صادرات محصولات هسته‌ای هستیم/ تلاش برای حل مشکل محصولاتی که با تحریم‌های حمل و نقلی مواجه شده‌اند

رییس سازمان انرژی اتمی درباره صادرات فناوری‌های هسته‌ای ایران گفت: حدود ۵۶ کشور متقاضی محصولات ما هستند. در خصوص آن‌هایی که به مشکل تحریمی حمل و نقل نخوردند، در حال صادرات هستیم. برای آن‌هایی مشکلات تحریمی حمل و نقل داشتند به دنبال راه حل هستیم که بتوانیم آن‌ها را به دست مصرف کننده برسانیم.

محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رییس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با  صادرات دستاوردهای ایران در حوزه فناوری‌های هسته‌ای، گفت:  محصولات تولیدی ما هم رادیوداروها، هم تولیدات آب سنگین  و مشتقات آب سنگین است که حدود ۵۶ کشور متقاضی محصولات ما بودند و هستند.

صادرات محصولات هسته‌ای ما در جریان است

اسلامی توضیح داد: در خصوص آن‌هایی که به مشکل تحریمی حمل  و نقل نخوردند،  در حال صادرات هستیم. برای آن‌هایی که مشکلات تحریمی حمل و نقل داشتند به دنبال راه حل هستیم که بتوانیم آن‌ها را به دست مصرف کننده برسانیم.

فناوری‌های اتمی ما بازار جهانی دارد

وی ادامه داد: تراز محصولات ما جهانی است و بازار جهانی دارد و این تقاضا‌ها رو به گسترش است.  برنامه‌هایی هم از متقاضیان دریافت می‌کنیم و آن‌ها می‌خواهند مصرف‌کنندگان محصولات ما باشند. 
 

