تماس تلفنی وزیر امور خارجه قبرس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانوس کمبوس وزیر امور خارجه جمهوری قبرس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکرد اصولی ایران در احترام به حاکمیت ملی همه کشورها از جمله قبرس ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد بهویژه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را یادآور شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هرگونه موضعگیری مداخلهجویانه در رابطه با تمامیت سرزمینی خود را مطلقا مردود و غیر قابل قبول میداند.
وزیر امور خارجه قبرس نیز با تاکید بر اهمیت روابط دیرینه این کشور با ایران، تصریح کرد قبرس همواره خود را مقید به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورها از جمله ایران میداند. وی با اشاره به آغاز ریاست دورهای قبرس بر اتحادیه اروپا از ابتدای ۲۰۲۶، اظهار امیدواری کرد که این کشور بتواند نقش مثبتی در پیشبرد روابط اتحادیه و ایران ایفا نماید.
در این گفتگوی تلفنی در مورد روابط دوجانبه ایران-قبرس و تحولات بینالمللی نیز تبادل نظر شد.