خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی وزیر امور خارجه قبرس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تماس تلفنی وزیر امور خارجه قبرس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
کد خبر : 1729953
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانوس کمبوس وزیر امور خارجه جمهوری قبرس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانوس کمبوس وزیر امور خارجه جمهوری قبرس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکرد اصولی ایران در احترام به حاکمیت ملی همه کشورها از جمله قبرس ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد به‌ویژه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را یادآور شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هرگونه موضع‌گیری مداخله‌جویانه‌ در رابطه با تمامیت سرزمینی خود را مطلقا مردود و غیر قابل قبول می‌داند.   

 وزیر امور خارجه قبرس نیز با تاکید بر اهمیت روابط دیرینه این کشور با ایران، تصریح کرد قبرس همواره خود را مقید به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورها از جمله ایران می‌داند. وی با اشاره به آغاز ریاست دوره‌ای قبرس بر اتحادیه اروپا از ابتدای ۲۰۲۶، اظهار امیدواری کرد که این کشور بتواند نقش مثبتی در پیشبرد روابط اتحادیه و ایران ایفا نماید.

در این گفتگوی تلفنی در مورد روابط دوجانبه ایران-قبرس و تحولات بین‌المللی نیز تبادل نظر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن